Un minorenne di 17 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un giovane di 19 anni in zona CityLife a Milano il 28 dicembre scorso. L'aggressore è fuggito subito dopo l'aggressione, che ha causato gravi ferite alla vittima. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato il ragazzo nelle ore successive.

Il ragazzo era stato trovato sanguinante, con una profonda ferita all'altezza del costato. Secondo quanto ricostruito, al culmine di una lite il 17enne avrebbe estratto la lama scagliandosi sul giovane È finito in manette il baby-aggressore appena 17enne che lo scorso 28 dicembre aveva ridotto in fin di vita un 19enne in zona CityLife, a Milano. Il ragazzo, di origini egiziane, era stato trovato dai carabinieri con una profonda ferita da taglio all'altezza del costato ed era stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Gerardo di Monza. Solo dopo delicati accertamenti era stato dichiarato fuori pericolo. Secondo... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Accoltella un 19enne e fugge: arrestato un minorenne

Articoli correlati

Correggio: 19enne violenta minorenne, arrestatoUn giovane di diciannove anni è stato denunciato a Correggio per violenza sessuale e atti persecutori contro una minorenne.

Leggi anche: Accoltella un 19enne a CityLife e scappa: baby aggressore arrestato per tentato omicidio

Contenuti e approfondimenti su Accoltella un 19enne e fugge arrestato...

Temi più discussi: Cesano, rapina e accoltella un 19enne e ferisce anche un soccorritore; Accoltella un 19enne e il vicino di casa per rapinarli; Roma, lite finisce nel sangue: uomo accoltellato al collo nel palazzo occupato; Zona rossa per tre mesi a Lecco: il centro città blindato dopo l’omicidio del 19enne accoltellato in stazione.

Accoltella un 19enne a CityLife e scappa: baby aggressore arrestato per tentato omicidioI fatti risalgono al tardo pomeriggio di fine dicembre, quando la vittima, un giovane di origini egiziane, era stata trovata dai militari del Radiomobile in via Monte Cervino, alla periferia della ... milanotoday.it

Panico nella serata, accoltellati un 19enne e un passante: cos'è successoPADOVA – Una rapina sfociata in una doppia aggressione con coltello ha portato all’arresto di un 42enne padovano, accusato di aver ferito due persone nella serata del 9 marzo in Brianza. L’uomo, che s ... nordest24.it

Sassari, accoltella il portinaio e si lancia dal tetto: studente 23enne in gravissime condizioni Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/03/27/sassari-accoltella-il-portinaio-e-si-lancia-dal-tetto-studente-23enne-in-gravissime-condizioni/ - facebook.com facebook

Il nostro barista stamattina va controcorrente *Uno accoltella, ma è colpa degli altri* x.com