Accadde oggi | 27 marzo il debutto del ragionier Ugo Fantozzi

Il 27 marzo 1975, il personaggio del ragioniere Ugo Fantozzi debutta nelle sale cinematografiche. Ideato e interpretato dall'attore Paolo Villaggio, Fantozzi è diventato un simbolo della commedia italiana, noto per le sue disavventure quotidiane. La sua prima apparizione segna l'inizio di una serie di film che hanno accompagnato diverse generazioni con le sue situazioni comiche e grottesche.

Il 27 marzo 1975 per la prima volta apparve nelle sale cinematografiche Fantozzi, il beneamato ragioniere Ugo che da decenni fa ridere intere generazioni. Paolo Villaggio fu l’ideatore del mitico personaggio: egli attinse dalla sua vita quotidiana e dalla precedente attività lavorativa per ideare e affinare il suo buffo e simpatico alter ego.Prima di dedicarsi al cabaret e al cinema, Villaggio era impiegato all’Italsider e si occupava di curare e organizzare gli eventi. Il cognome del suo collega era effettivamente Fantozzi e fu da lì, da quegli eventi, da quell’attività di ufficio, e da quel collega, che nacque la figura cinematografica del ragioniere attorniato da tante persone che, nella loro semplicità e genuinità, non fanno altro che ricordarci chi siamo nella nostra quotidianità e nei diversi gradi della scala sociale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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