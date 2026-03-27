Abusa di una bimba di 8 anni a Lecce spacciandosi per un guaritore la madre era complice | arrestato 70enne

Un uomo di 70 anni di Lecce è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di una bambina di 8 anni, approfittando della sua posizione di “guaritore”. La madre della vittima è stata anch'essa posta in custodia cautelare, poiché avrebbe collaborato con l'uomo durante i fatti. Le indagini sono state condotte dalla polizia locale.

Un uomo di 70 anni di Lecce è stato arrestato per aver abusato di una bimba di 8 anni con la complicità della mamma della minore, anch'ella in manette. L'uomo si spacciava per un guaritore in grado di compiere miracoli. A realizzare i filmati degli abusi, sarebbe stata proprio la madre della piccola. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Orrore in Italia: abusi su una bimba di 8 anni filmati dalla madre. Arrestato il “santone” guaritoreUn’indagine nata dal coraggio di un padre ha scoperchiato un vaso di Pandora fatto di violenze, manipolazioni e perversioni nel cuore del Salento. Omicidio Franka Ludwig, lo chef arrestato chiese alla mamma di uccidere la complice: “A 80 anni non vai in cella”Le inquietanti intercettazioni di Emiliano Milza che emergono dal decreto di fermo dell'uomo per l'omicidio della compagna Franka Ludwig. Approfondimenti e contenuti su Abusa di una bimba di 8 anni a Lecce... Temi più discussi: Sospetti abusi in serie in due asili nido; La bambina di 8 anni e gli abusi sessuali di un 71enne a Lecce: la mamma ha organizzato tutto (con foto e filmati); Meta e Google condannate negli Stati Uniti: minorenni esposti a abusi e dipendenze; Pellai: I bambini non guardano più l'orizzonte. L'abuso di schermi provoca un'epidemia di miopia che colpisce il 35% dei bimbi: Basta regalare smartphone per la Prima Comunione. Bimba di 8 anni abusata da un 70enne, il racconto della madre arrestata: Lui diceva di poterla guarireLa 52enne ha affermato di aver accompagnato lei stessa la figlia dall'uomo, che affermava di essere stato baciato dalla Madonna di Medjugorje. Agghiacciante il materiale trovato sul telefono: sarebb ... today.it Ultraottantenne abusa di quattro bambine al parco: è il secondo processo per violenza sessualeAl via il processo per un uomo di 86 anni accusato di violenza sessuale su delle minori di 11, 9 e 6 anni: lo scorso anno era già stato condannato. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it ... fanpage.it ULTIM'ORA Lecce: una madre che abusa di sua figlia. Il silenzio del sistema che idealizza la maternità. La notizia è agghiacciante nella sua brutalità, ma anche rivelatrice: a Lecce, una donna di 53 anni è stata arrestata insieme al suo convivente 71enne pe - facebook.com facebook