È stata individuata una soluzione definitiva e alternativa al fondotinta: si chiama color corrector e promette di perfezionare l’aspetto della pelle in soli 30 secondi. Questo prodotto mira a coprire imperfezioni come occhiaie, brufoli o discromie, offrendo un risultato immediato. Il make-up viene spesso usato per migliorare l’aspetto del volto, ma non sempre riesce a nascondere tutte le imperfezioni in modo naturale.

Un incarnato perfetto non esiste, o almeno non in modo naturale. Il make-up in questo senso è un valido aiuto per mascherare imperfezioni, occhiaie o brufoli ma non sempre è all’altezza. La buona notizia è che il mondo beauty ci offre tecniche innovative come il color correcting. La tecnica di trucco ci porta indietro sui banchi di scuola perché prende spunto proprio dalla teoria dei colori: in pratica i colori complementari se combinati tra di loro si annullano. Ci sono tantissimi prodotti online per realizzarla, come primer, creme viso o CC cream che ti permettono di scegliere se agire sulla singola imperfezione o giocare con i contrasti per creare una base uniforme e luminosa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Abbiamo trovato la soluzione alternativa, e definitiva, al fondotinta. Si chiama color corrector e perfeziona la pelle del viso in 30 secondi

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