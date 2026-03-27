A Trieste si ripensa la cucina italiana con Stanley Tucci

Il 24 marzo a Trieste si è svolto un evento dedicato alla cucina italiana, con la partecipazione di Stanley Tucci. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi riguardanti le tradizioni culinarie e le evoluzioni del settore. La giornata ha rappresentato un’occasione per riflettere sui cambiamenti e le prospettive future della gastronomia locale e nazionale.

C’è un momento in cui un settore smette di celebrarsi e inizia a interrogarsi. A Trieste, il 24 marzo, è successo questo. Dentro il Generali Convention Center, Futura 2026 ha preso forma come uno spazio di riflessione più che di rappresentazione. Il convegno Radici Confini Visioni ha messo al centro una questione che riguarda l’intero sistema gastronomico italiano: capire cosa resta, cosa cambia, cosa va custodito. Il decennale dell’Associazione Ambasciatori del Gusto ha offerto un punto di partenza concreto. Nata nel 2015, nel solco di Expo Milano, oggi raccoglie oltre 250 professionisti. Alessandro Gilmozzi e Gianluca De Cristofaro hanno ripreso un percorso che ha attraversato grandi eventi e contesti internazionali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A Trieste si ripensa la cucina italiana con Stanley Tucci Articoli correlati Stanley Tucci sulla differenza d’età con la moglie Felicity Blunt: «Mi rattrista sapere che non la vedrò invecchiare»Stanley Tucci non sembra toccato dalla differenza di età, 21 anni, che lo separa dalla moglie, Felicity Blunt. Olimpiadi 2026, Stanley Tucci visita la pasticceria Marchesi in Galleria Vittorio Emanuele a MilanoHome > Spettacoli > Cinema > Olimpiadi 2026, Stanley Tucci visita la pasticceria Marchesi in Galleria Vittorio Emanuele a Milano Visita alla storica...