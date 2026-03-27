A Penne inaugurato il nuovo ufficio di Prossimità per le pratiche giudiziarie VIDEO

A Penne è stata aperta di recente una nuova sede dell’ufficio di Prossimità dedicato alle pratiche giudiziarie. L’edificio si trova nell’ex sede del tribunale vestino, situata in largo San Giovanni Battista. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alcuni giorni fa, con la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

Con una cerimonia ufficiale è stato inaugurato nella sede dell'ex tribunale di Penne l'ufficio di Prossimità per fornire assistenza ai cittadini in ambito giuridico Inaugurata a Penne nei giorni scorsi la nuova sede dell'ufficio di Prossimità, nell'ex sede del tribunale vestino in largo San Giovanni Battista. Alla cerimonia d'inaugurazione erano presenti fra gli altri il sindaco Gilberto Petrucci, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il consigliere regionale Leonardo D'Addazio oltre ad alcuni assessori e consiglieri comunali di Penne. “L'ufficio rappresenta un presidio fondamentale per avvicinare la giustizia ai cittadini, offrendo supporto per pratiche di volontaria giurisdizione, tutele e amministrazioni di sostegno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - A Penne inaugurato il nuovo ufficio di Prossimità per le pratiche giudiziarie [VIDEO] Articoli correlati La giustizia si avvicina ai cittadini. Ecco il nuovo ufficio di prossimitàMONTE SAN SAVINO La giustizia si avvicina ancora più ai cittadini anche a Monte San Savino. A Grisì inaugurato il nuovo ufficio postaleIl nuovo ufficio postale si configura con una postazione a sportello per tutte le operazioni finanziarie e postali, un’accogliente sala pubblico e la... Contenuti e approfondimenti su Penne inaugurato Discussioni sull' argomento A Spoltore inaugurato il nuovo Emporio della solidarietà della Caritas; Accompagnare verso l’autonomia; Gli Alpini di Cassina Valsassina hanno festeggiato il 95° di fondazione. Inaugurato anche il DAE in memoria di Marco Frigerio; Apre l’Emporio della solidarietà a Spoltore: Ridiamo dignità ai bisognosi. Penne: aperto l’Ufficio di Prossimità nell’ex TribunaleA Penne è stato inaugurato l'Ufficio di Prossimità, uno sportello per avvicinare la giustizia ai cittadini e rafforzare i servizi nel centro storico ... rete8.it Inaugurato in zona Savena il nuovo laboratorio della cooperativa sociale IT2, dove 32 ragazze e ragazzi disabili producono pasta fresca - facebook.com facebook