A New York | 4mila studenti ridanno vita alle Nazioni Unite

A New York, per quattro giorni, migliaia di studenti provenienti da più di 140 paesi, tra cui quasi 2.000 italiani, partecipano a un evento che coinvolge le Nazioni Unite. L'iniziativa vede studenti impegnati in attività legate a tematiche globali, con incontri e discussioni che coinvolgono diverse nazionalità e culture. Durante l'evento, vengono affrontate questioni di attualità e si promuove il confronto internazionale tra i giovani.

In un momento storico in cui le istituzioni internazionali sono spesso scavalcate e il multilateralismo messo sotto accusa, è stato inaugurato oggi, nella sede del Palazzo di Vetro dell’Onu, a New York, il Change the World Model United Nations (CWMUN), il più grande forum internazionale giovanile in cui oltre 4mila studenti provenienti da più di 140 Paesi (circa 2mila gli italiani provenienti da Lazio, Lombardia, Puglia, Marche, Sicilia, Toscana, Calabria, Sardegna, Veneto e Campania) si confrontano sui grandi temi della politica globale, simulando il funzionamento delle Nazioni Unite e dialogano con leader internazionali, diplomatici, imprenditori, giornalisti e protagonisti del mondo dello sport. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - A New York: 4mila studenti ridanno vita alle Nazioni Unite Articoli correlati Da Bologna alle Nazioni Unite. Vola la Fiera del libro per ragazziMancano due mesi alla 63 edizione della Bologna Children’s Bookfair, dal 13 al 16 aprile, ma la fiera più briosa del calendario bolognese fa sempre... Una setina alle Nazioni Unite: Francesca Antonucci protagonista alla Commission on the Status of WomenABBONATI A DAYITALIANEWS Una giovane professionista originaria di Sezze è stata protagonista di uno dei principali appuntamenti internazionali... Aggiornamenti e notizie su New York Temi più discussi: L'Onu ospita 4mila studenti a New York, lo sport come vettore di pace; Lo sport come strumento di dialogo e pace: a New York la tre giorni del CWMUN; Teheran conferma l’attacco all’isola di Diego Garcia, a 4mila km da Iran; Change The World Model UN: 4000 ‘piccoli ambasciatori’ per quattro giorni all’ONU. A New York: 4mila studenti ridanno vita alle Nazioni UnitePer tre giorni simuleranno le attività di negoziazione dei diplomatici, con focus su crisi globali, IA e sport come vettore di pace ... ilsole24ore.com A New York 4mila studenti al forum Onu: lo sport motore di pace e dialogoOltre 4mila giovani da 140 Paesi all'Onu di New York: lo sport protagonista per la pace con Tardelli e Shevchenko ... it.blastingnews.com Felici di aver trovato la padina a New York facebook Il New Museum di New York riapre dopo l'ampliamento con "New Humans" e l'arte del post-umano x.com