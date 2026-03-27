A Napoli scoppia il caso Lukaku | telefonate e contatti per chiarire

A Napoli si sono intensificate le discussioni riguardo a Romelu Lukaku, che durante la pausa delle nazionali non si è presentato agli allenamenti presso il centro sportivo del club come previsto. Il giocatore si trovava in Belgio, senza aver ricevuto l’autorizzazione ufficiale, e sono state avviate telefonate e contatti tra le parti coinvolte per chiarire la situazione.

Durante la sosta per le Nazionali, a Napoli tiene banco il caso Romelu Lukaku: l’attaccante, infatti, non si è presentato a Castel Volturno come previsto per gli allenamenti, rimanendo invece in Belgio apparentemente senza l’autorizzazione della società. Una scelta che ha sorpreso e irritato il club, considerando che il rientro era stato concordato in precedenza. La decisione del centravanti sarebbe stata presa in modo autonomo e non condivisa con la dirigenza. Proprio per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna ha contattato l’agente del giocatore, Federico Pastorello, per chiedere spiegazioni. Il confronto telefonico è servito a chiarire le motivazioni dietro questa scelta inattesa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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