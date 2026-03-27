A Napoli il vertice dei banchieri Manfredi | Le famiglie chiedono stabilità in un mondo di tensioni
A Napoli si è svolto un incontro tra il sindaco e alcuni rappresentanti del settore bancario presso la Fondazione Banco di Napoli. Sono intervenuti il presidente della Banca d’Italia, il direttore generale della Banca Centrale Europea, il presidente di un’importante banca internazionale e il rappresentante di un’altra grande istituzione finanziaria. L'incontro ha riguardato principalmente le richieste di stabilità delle famiglie in un periodo di crescenti tensioni economiche.
Confronto alla Fondazione Banco di Napoli con il sindaco Manfredi e i banchieri Visco, Cipollone, Kolm, Ingves. Al centro del dibattito: banche centrali, criptovalute e tensioni geopolitiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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