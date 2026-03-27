A Mandello del Lario si svolge un evento dedicato allo scambio di giochi usati, intitolato

Domani, sabato 28 marzo, torna "Scambio Giochi: Ri-usare è un modo per non sprecare”. L'iniziativa, proposta dal Comune di Mandello del Lario in collaborazione con l'Ordine della Civetta, gruppo di appassionati di giochi in scatola, si terrà dalle 15 alle 17 presso l’Atelier Creativo della Scuola Secondaria di Primo Grado A. Volta in via Risorgimento 31. Verranno raccolti giochi in scatola o di società di qualunque tipo completi di istruzioni, album e figurine, carte da gioco o da collezione, lego o costruzioni, videogiochi e console, giochi per neonati elettronici, in legno o in plastica. Non verranno raccolti bambole, peluche, libri, fumetti e giochi di qualunque tipo non funzionanti o incompleti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - A Mandello ci si scambia i giochi non più usati: "Un modo per non sprecare"

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