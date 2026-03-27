A due anni dall' incidente il Cristo torna a vegliare il cimitero | inaugurata la nuova statua

A due anni dall'incidente che ha danneggiato la statua del Cristo Risorto all'ingresso del cimitero comunale, a Carovigno è stata inaugurata una nuova versione della scultura. La cerimonia si è svolta ieri, il 26 marzo 2026, alla presenza delle autorità e della comunità locale. La statua sostituisce quella danneggiata in seguito all'evento accidentale.

La città riabbraccia il suo simbolo sacro dopo il tragico evento del 2024 che ne causò la distruzione. Restauro reso possibile grazie all'impegno della parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo CAROVIGNO - A quasi due anni dall'incidente che ridusse in frantumi uno dei simboli più cari alla comunità, Carovigno ha celebrato ieri (26 marzo 2026) l'installazione della nuova statua del Cristo Risorto all'ingresso del cimitero comunale. L'opera, risultato di un meticoloso lavoro di restauro, restituisce alla città quell'effigie sacra che per decenni aveva accolto fedeli e visitatori, prima della sua distruzione avvenuta il 17 giugno 2024 (qui l'articolo dell'incidente). 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - A due anni dall'incidente, il Cristo torna a vegliare il cimitero: inaugurata la nuova statua Articoli correlati Il Sancarlone di Arona: la statua italiana che ha ispirato la Statua della Libertà si può visitare dall’internoC’è un momento preciso, navigando sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, in cui lo sguardo si alza quasi per istinto verso le colline boscose che... La statua di Cristo alta 22 metri veglia sul Gargano: la grandiosa opera che tocca il cieloSiamo abituati a vedere grandi statue del Cristo che raggiungono altezze elevatissime, quasi a voler toccare il cielo, ma che sono lontane da noi,... Una selezione di notizie su A due anni dall'incidente il Cristo... Discussioni sull' argomento La Via Crucis con il beato Alfredo Dall’Oglio; Dalla crisi al Vangelo: Il viaggio interiore di Chuck Norris tra cinema e Bibbia; Il Cristo Morto torna alla luce: restaurata la scultura della Pieve di Sesto Fiorentino devastata dall'alluvione; Tibhirine, polmone spirituale della Parola vissuta nel quotidiano. Beatrice morta a due anni, l’orrore dall'autopsia: «Sul corpicino il segno di un'impronta parziale di una scarpa compatibile con un calcio»Un segno sulla gamba che cambia il quadro dell’indagine. Il livido riscontrato su Beatrice, la bimba di due anni morta a Bordighera potrebbe non essere stato accidentale: secondo quanto emerso ... ilmattino.it In diretta da #Medjugorje: Davanti alla statua del Cristo Risorto. Portiamo le vostre intenzioni di preghiera qui, ai piedi del Signore. Che la Sua luce vi raggiunga ovunque vi troviate. Uniti nella preghiera. Regina della Pace, prega per noi! - facebook.com facebook Torino, capolavoro nascosto torna visibile: il «Compianto sul Cristo morto» di Chivasso rinasce dopo un restauro straordinario x.com