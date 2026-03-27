A Cameri, in provincia di Novara, sono in programma lavori per la realizzazione di un nuovo bosco urbano, finanziato con 100 mila euro provenienti da fondi di compensazione ambientale. I lavori interesseranno l’area tra via Picchetta e via Galilei e saranno avviati a breve. L’intervento prevede la creazione di un’area verde destinata alla riqualificazione ambientale e alla fruizione pubblica.

Un nuovo bosco urbano in provincia di Novara realizzato con i fondi di compensazione ambientale. Partiranno a breve i lavori per la realizzazione del nuovo bosco urbano a Cameri, un progetto ambizioso situato nell’area compresa tra via Picchetta e via Galilei. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un corridoio ecologico tra il tessuto urbano e quello rurale, promuovendo attivamente la sostenibilità del territorio. Il costo complessivo dell’opera è di circa 100mila euro. Si tratta di risorse provenienti da fondi per compensazioni ambientali, somme che per legge sono vincolate esclusivamente al potenziamento della rete ecologica e al riequilibrio naturalistico, e che non possono essere destinate ad altre tipologie di opere pubbliche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - A Cameri arriva un nuovo bosco urbano: un intervento da 100mila euro

Articoli correlati

Leggi anche: Bosco urbano tra due tangenziali. Investimento da 200mila euro

Parte il restauro di fontana Grande, intervento da 100mila euro e piazza off-limitsInizia il recupero del monumento cittadino dopo i rilevamenti laser che a novembre hanno permesso di creare il modello 3D necessario per i lavori...

Una raccolta di contenuti su Cameri arriva

Discussioni sull' argomento Esplosione di colori a Cameri: riapre Tulipasì, il campo di tulipani da 110mila fiori; Cosa fare in città: gli eventi del week end del 21 e 22 marzo; Le Giornate FAI di Primavera a Novara e provincia.

OPPORTUNITÀ B2B | Borsa Mirabilia 2026 Il 16 e 17 giugno 2026 arriva a Udine la XIV edizione della Borsa Mirabilia: l’appuntamento che mette in connessione le imprese dei territori Mirabilia con buyer internazionali del turismo e dell’agroalimentare. Le C - facebook.com facebook

L’ex sindaco di Milano e storico esponente del centrosinistra ha dichiarato che voterà Sì al referendum sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, in programma il 22 e 23 marzo. La sua presa di posizione è significativa perché arriva da x.com