A 29 anni dalla strage del Venerdì Santo, si tiene a Lecce un evento dedicato alla memoria di quella tragedia, intitolato

LECCE - Un racconto di memoria e diritti, per non dimenticare una delle pagine più drammatiche del Mediterraneo contemporaneo. Domenica 29 marzo (ore 18:30 ingresso 15128 euro info 0832242389) e il 30 marzo in matinee per le scuole al teatro Paisiello di Lecce, la stagione teatrale del Comune di Lecce, in collaborazione con Puglia Culture, prosegue con Ballata per la Katër I Radës di Factory Compagnia Transadriatica. Lo spettacolo, scritto da Giorgia Salicandro e diretto da Tonio De Nitto, vede in scena Sara Bevilacqua, Riccardo Lanzarone, con le musiche composte ed eseguite dal vivo dal violoncellista Redi Hasa e le voci del coro formato da Daniela Belishova, Diana Doci, Irma Duka, Meli Haideraj, Dori Ngresi, Lindita Ngresi, Hildebrand Nuri, Ladi “Aldo” Rista e Bledar Torozi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - A 29 anni dalla strage del Venerdì Santo “Ballata per la Katër I Radës”

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