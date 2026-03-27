7 meraviglie per un lungo weekend di primavera non lontano da Milano

Il fine settimana di fine marzo coincide con il ritorno dell’ora legale e temperature in aumento, dopo settimane caratterizzate da vento e freddo. Per chi cerca una fuga dalla città, ci sono sette mete tra le più suggestive a breve distanza da Milano, ideali per trascorrere un lungo weekend di primavera all’aperto e in relax.

Ultimoo weekend di marzo accompagnato dal ritorno dell'ora legale e dal sole dopo fredde giornate di vento. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questi giorni di fine inverno. Qualche meta per trascorrere all'aperto un bel fine settimana in luoghi incantevoli. Una piccola guida per trovare panorami davvero mozzafiato anche in questo mese con temperature ben al di sopra della media stagionale. Per il settimo anno consecutivo torna il campo di Groppello (Bergamo), non lontano da Milano. Un appuntamento che ormai segna l’inizio della primavera e richiama ogni anno migliaia di visitatori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - 7 meraviglie per un lungo weekend di primavera non lontano da Milano Articoli correlati Leggi anche: 7 idee mozzafiato per un magico weekend fuoriporta non lontano da Milano Weekend di Arte Fiera, 6 meraviglie da vedere all'aperto in giro per BolognaBologna, 6 febbraio 2026 - La vera performance che ci aspettiamo da questi giorni in cui Bologna festeggia la bellezza dell’arte, grazie... Contenuti e approfondimenti su 7 meraviglie per un lungo weekend di... Discussioni sull' argomento Eventi segnalati dai Comuni; Lo spettacolo itinerante sul Naviglio. La Maria Brasca vista dalla barca; Audizioni a Milano: attori, cantanti e ballerini per Alice nel Paese delle Meraviglie, diretto da Roberta Bonino; La mostra IL TEMPO DEL GIOCO – Meraviglie ludiche della Collezione Loris Betti apre al pubblico. Dal 22 marzo al 7 giugno al Museo di Arte Rubini Vesin di Gradara. Oggi sciopero a MIlano. Dalle metropolitane ai tram, ecco le due fasce orarie in cui il servizio Atm rischia lo stop totale a causa della protesta contro i "turni massacranti" - facebook.com facebook Katia Ricciarelli, gli 80 anni e la festa a Milano: «Per i loggionisti della Scala ero la Baudova, li maledissi. Canto per mia sorella Anna, in Rsa» x.com