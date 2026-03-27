6 magnifiche idee per la prima domenica di luce sul Lago di Como

Dopo un periodo di vento freddo, il primo weekend con l'ora legale porta giornate prevalentemente soleggiate sul Lago di Como. Per questa prima domenica di luce, sono state proposte sei diverse attività per vivere al meglio la giornata. Le previsioni indicano temperature miti e cielo sereno, favorendo uscite all'aperto e momenti di relax lungo le rive del lago.

Primo weekend con l'ora legale e il meteo che promette giornate prevalentemente soleggiate dopo tanto vento freddo. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo fine settimana. Qualche idea - ogni volta aggiungiamo almeno un nuovo percorso - per trascorrere anche questa stagione immersi nella bellezza del nostro territorio. Una guida con tutte le gite sul Lario e nei suoi dintorni. C’è un itinerario sopra Cernobbio che unisce natura, storia e panorami spettacolari: una passeggiata che parte dal lago e sale fino alla suggestiva Croce dell’Uomo, uno dei punti panoramici più sorprendenti dell’intera zona. Una croce in... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - 6 magnifiche idee per la prima domenica di luce sul Lago di Como Articoli correlati 7 idee per vivere una magica domenica d'inverno sul Lago di ComoTerzo weekend di febbraio con il meteo che almeno domenica sembra promettere ancora solo, ma attenzione al vento. Leggi anche: 8 idee per vivere una magica domenica di marzo sul Lago di Como