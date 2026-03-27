Un uomo di 33 anni di origini senegalesi è stato rimpatriato a Como dopo aver aggredito un capotreno e aver commesso diversi reati. L’arresto risale al 2025 e, successivamente, è stato affidato alle autorità per il rimpatrio con il supporto di una squadra speciale. La vicenda si è svolta nel contesto delle procedure di espulsione e assistenza legale.

È stato eseguito il rimpatrio coatto di un 33enne senegalese da parte della Polizia di Stato di Como, dopo che l’uomo era stato arrestato per aggressione a una capotreno e risultava gravato da diversi reati contro il patrimonio e la persona. Il provvedimento è stato disposto a seguito delle procedure amministrative concluse dall’Ufficio Immigrazione della Questura, che hanno portato all’espulsione del cittadino straniero. Le informazioni dalla Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il rimpatrio coatto è stato eseguito nella giornata di ieri nei confronti di un 33enne senegalese. L’uomo era stato arrestato nel novembre 2025 dagli agenti della volante per aver sferrato un pugno in pieno volto alla capotreno di un convoglio ferroviario in servizio sulla tratta Milano Porta Garibaldi – Como S. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 33enne picchia capotreno a Como, rimpatriato grazie a una squadra specializzata

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