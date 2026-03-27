Un insegnante è stata accoltellata da uno studente di 13 anni, che in un messaggio su Telegram aveva scritto “la ucciderò” e “mi umilia”. La donna ha dichiarato di non provare rabbia né paura. Nel frattempo, il governo discute di questioni legate al turismo e al rilancio economico e si registrano polemiche tra figure pubbliche sul tema del tabù riguardante alcune competizioni sportive.

Home > Podcast > 2703 – Prof accoltellata, la lettera del 13enne: “La ucciderò” – Meloni, nodo Turismo e voglia di rilancio – Ferrari contro il tabù Suzuka Prof accoltellata, in un manifesto su Telegram il 13enne scriveva “la ucciderò, mi umilia”. L’insegnante: “Non provo rabbia e paura. Il mio spirito è vivo”. Dopo le dimissioni di Daniela Santanchè per Giorgia Meloni il nodo Turismo e la voglia di rilancio. Donzelli: “Nessuna ipotesi di voto anticipato”. Ferrari in Giappone contro il tabù Suzuka e Antonelli non si nasconde: “L’obiettivo è vincere il mondiale”. 2703 – Prof accoltellata, la lettera del 13enne: “La ucciderò” – Meloni, nodo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 27/03 – Prof accoltellata, la lettera del 13enne: “La ucciderò” – Meloni, nodo Turismo e voglia di rilancio – Ferrari contro il tabù Suzuka

Articoli correlati

Bergamo: la prof accoltellata sta meglio. Spunta un presunto manifesto del 13enne: "La ucciderò"AGI - Chiara Mocchi, l'insegnante di 57 anni aggredita e colpita ieri con un coltello da un 13enne in una scuola della provincia di Bergamo, sta...

Leggi anche: Prof accoltellata a Bergamo, il VIDEO dello studente 13enne in azione: “La ucciderò, le piace umiliarmi”, ragazzo non imputabile

Altri aggiornamenti su Prof accoltellata

Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Prof.ssa accoltellata a Bergamo, il manifesto dello studente: Le piace umiliarmi, la ucciderò; Bergamo, 13enne accoltella la prof. I compagni: Tensioni tra la docente e il ragazzo. Ma una mamma: altri casi di violenza.

Prof accoltellata, il tredicenne scrisse su Telegram: La uccideròNella chat anche l'immagine della t-shirt bianca, con la scritta 'vendetta', indossata per l'agguato con un paio di pantaloni mimetici: ... huffingtonpost.it

Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnareMercoledì mattina il ragazzo è arrivato nella scuola media di Trescore Balneario (Bergamo) con pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta vendetta e, riprendendo tutto in diretta su Telegram ... tg24.sky.it

Chiara Mocchi, la prof accoltellata e la sua lettera: «Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, se il Signore vuole tornerò in aula» - facebook.com facebook

Tornerò a insegnare perché è la mia gioia più grande, così la prof accoltellata da un alunno a Trescore Balneario di Alessandra Giannoli x.com