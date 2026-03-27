Una donna di 25 anni, cittadina spagnola, è deceduta ieri dopo aver scelto di usufruire dell’eutanasia a causa di problemi di salute mentale e depressione. È la prima persona in Spagna a ricorrere a questa procedura per motivi di natura psichica da quando è stata legalizzata. La sua decisione è stata comunicata attraverso le autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione.

Una donna di 25 anni è la prima cittadina a sottoporsi all’eutanasia in Spagna per motivi di salute mentale e depressione, quando ha posto fine alla propria vita nel corso della giornata di ieri (26 marzo 2026). Secondo quanto riportato da notizie strazianti, Noelia Castillo Ramos, di Barcellona, ha cercato di ottenere l’eutanasia dal 2024. Dopo una lunga e estenuante battaglia legale, le hanno concesso l’autorizzazione per motivi di salute mentale. Secondo Reuters, Noelia aveva già tentato più volte di togliersi la vita in seguito a un’esperienza traumatica, una delle quali l’aveva resa paraplegica. Notizie scioccanti hanno rivelato che la giovane donna viveva in un centro statale per giovani vulnerabili nel 2022 quando è stata vittima di una grave violenza sessuale che ha coinvolto diverse persone. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 25enne spagnola muore di eutanasia per un motivo straziante

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