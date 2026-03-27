20 idee pazzesche per arredare il terrazzo e trasformarlo in un salotto all' aperto

Sono state presentate venti proposte creative per arredare il terrazzo, con l’obiettivo di trasformarlo in un salotto all’aperto. Le idee includono soluzioni di arredo, materiali e accessori vari, pensati per ottimizzare gli spazi esterni. I consigli sono stati pubblicati su una rivista di moda e stile di vita, con link di acquisto affiliati che consentono di supportare la pubblicazione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci siamo, il tempo di arredare il terrazzo, il balcone o il giardino di casa come una dependance è qui. E non esiste nulla di più esaltante del dover ripensare e aggiornare il tutto in termini di coefficiente di relax, comfort e benessere sapendo che per i prossimi 67 mesi ne potremmo godere dei benefici. Rendere “chill” balconi e giardini non è difficile, d'altronde, se si sanno incrociare i dati come i metri quadri a disposizione con le priorità di utilizzo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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