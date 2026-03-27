Domani riapre il Giardino di Rosero sulla collina torinese, dove più di 100.000 tulipani sono in fiore. La primavera porta con sé la ripresa dell’attività nella tenuta, che permette ai visitatori di ammirare le fioriture e di portare a casa i propri tulipani. La riapertura segna l’inizio di una nuova stagione di visite e di fioriture.

La primavera sulla collina torinese si tinge di mille colori con il ritorno della stagione più attesa al Giardino di Rosero. L’azienda agricola situata in Strada Rosero 40 a Pino Torinese riapre le porte al pubblico dal 28 marzo 2026, a partire dalle 14.30, per condividere la vita di campagna e la bellezza dei suoi paesaggi fioriti. Il protagonista assoluto della stagione è il grande campo di tulipani, con ben 100.000 fiori distribuiti in due campi distinti. I visitatori potranno passeggiare tra numerose varietà e colori, con la possibilità di raccogliere autonomamente i fiori da portare a casa. Accanto alle distese di tulipani, il giardino ospita anche giacinti, narcisi e muscari, mentre nello stesso periodo sarà possibile osservare la fioritura dei ciliegi, che caratterizza la collina nel pieno della stagione primaverile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - 100.000 tulipani in fiore sulla collina di Torino (e puoi portarli anche a casa): il Giardino di Rosero riapre domani

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