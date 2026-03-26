Zidane futuro già indirizzato dopo il Mondiale | la scelta della Francia per il post Deschamps!

Dopo il Mondiale, si parla di un possibile ritorno di Zinedine Zidane nel calcio di vertice. Secondo Fabrizio Romano, la Francia avrebbe già deciso di affidargli la guida della nazionale in vista del successivo ciclo. Zidane, ex allenatore del Real Madrid, non ha allenato dal 2021 e il suo nome sarebbe tra i principali candidati per il ruolo.

Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro del portoghese. Non giocherà lì nella prossima stagione! L’indiscrezione non lascia dubbi Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. Le mosse del Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire Alberto Costa, l’ex Juve torna protagonista sul mercato: una big europea lo mette nel mirino. Le ultime Convocati Italia per l’Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: c’è un’esclusione a sorpresa! Napoli, Lobotka esce allo scoperto: «Conte è un allenatore straordinario e un vincente. Credevo di non poter fare certe cose ma con lui ho capito questa cosa» Mercato Inter: tutta la verità sulla cessione di Bastoni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zidane, futuro già indirizzato dopo il Mondiale: la scelta della Francia per il post Deschamps! Articoli correlati Zidane commissario tecnico della Francia, scelto l’erede di Deschamps: quando sarà in panchinaDopo l'era Deschamps si aprirà quella Zidane: l'ex allenatore del Real Madrid ha cominciato l'iter per poter diventare il nuovo allenatore della... Il futuro è già indirizzato: consulente finanziario Giancarlo FerreroUn profilo noto nel panorama cestistico italiano si avvicina a una fase di transizione, chiudendo un capitolo da atleta e delineando una strada...