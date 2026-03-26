Zeekr entra nel mercato italiano con una gamma di quattro modelli, offrendo un'alternativa nel segmento delle auto di lusso. La presentazione include le varianti Zeekr X e Zeekr 7X, entrambe caratterizzate da linee moderne e tecnologie avanzate. Le immagini mostrano i veicoli in diverse angolazioni, evidenziando gli aspetti estetici e funzionali di ciascun modello. Nessun dettaglio sui prezzi o sulla distribuzione è stato ancora comunicato.

Zeekr debutta in Italia portando con sé una visione precisa del lusso contemporaneo. Non semplicemente un nuovo “attore” elettrico, ma un progetto industriale che unisce hi-tech e sensibilità europea. Una sintesi che prende forma a Göteborg, in Svezia, dove si sviluppano design e innovazione del marchio premium cinese. Nata nel 2021, Zeekr ha bruciato le tappe: in appena cinque anni ha raggiunto quota 700 mila veicoli venduti, costruendo una gamma che oggi conta quattro modelli a elettroni. Tutti poggiano sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture), un’architettura modulare evoluta condivisa con altri marchi del gruppo come Volvo, Smart e Polestar, e sviluppata su basi ingegneristiche che affondano le radici nell’esperienza Saab. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zeekr, lo sbarco in Italia. Il lusso alternativo si declina in quattro modelli – FOTO

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