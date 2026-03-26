L'attrice nota per il ruolo in una serie televisiva di successo ha recentemente debuttato al cinema. In un'intervista, ha parlato del suo percorso, passando dal trauma personale alla recitazione, e delle differenze tra i personaggi interpretati. Ha anche condiviso riflessioni sulla percezione della bellezza, sottolineando che richiede pazienza e tempo, e ha descritto il suo approccio alle sfide artistiche e personali.

Ci sono attrici che costruiscono i personaggi. E poi ci sono attrici che li lasciano entrare, come si lascia entrare qualcosa che non si controlla davvero, come accade a Yeva Sai. Parlarle significa muoversi dentro una sensibilità che non cerca mai la risposta giusta, ma quella necessaria. Le sue parole non arrivano mai dritte: fanno giri, esitano, si fermano, tornano indietro. Non per incertezza, ma per rispetto. Perché alcune cose, semplicemente, non si possono dire di corsa. In La bambina di Chernobyl, il film al cinema dal 26 marzo, Yeva Sai è Nina: una presenza che non si lascia afferrare subito, una figura che sta tra la ferita e il bisogno d’amore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Yeva Sai, l'attrice da Mare fuori al cinema: “La bellezza ha bisogno di tempo, non sopporta la fretta”

Articoli correlati

Lucrezia Guidone è incinta: l’attrice di Mare Fuori diventerà mamma per la prima voltaAscolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Arisa a Sanremo 2026:...

Lucrezia Guidone è incinta, l’attrice di Mare Fuori diventerà mamma per la prima voltaLucrezia Guidone, attrice che ha ottenuto successo con il ruolo di Sofia Durante in Mare Fuori, diventerà mamma.

Aggiornamenti e notizie su Yeva Sai l'attrice da Mare fuori al...

Discussioni sull' argomento Dal 26 marzo in sala La bambina di Chernobyl opera prima di Massimo Nardin con Vincenzo Pirrotta e Yeva Sai; Successo per l’anteprima nazionale del film La bambina di Chernobyl girato ad Ancona con Vincenzo Pirrotta e Yeva Sai; La bambina di Chernobyl conquista il pubblico: applausi e grande emozione all’anteprima; Anteprima nazionale de La bambina di Chernobyl venerdì 20 marzo ad Ancona con Vincenzo Pirrotta e Yeva Sai.

Yeva Sai, l'attrice da Mare fuori al cinema: La bellezza ha bisogno di tempo, non sopporta la frettaDalla Alina di Mare fuori al cinema: Yeva Sai racconta il dolore, la bellezza e il coraggio di restare aperti al mondo. virgilio.it

I titoli in arrivo SOLO AL CINEMA da giovedì 26 marzo 6* - 26 marzo - ITALIA – "La bambina di Chernobyl" di Massimo Nardin con Vincenzo Pirrotta e Yeva Sai Girato interamente ad Ancona con una troupe marchigiana, "La Bambina di Chernobyl" è l'opera pr - facebook.com facebook