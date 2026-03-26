Himesh Patel, attore britannico noto per aver recitato in film come Tenet e Don't Look Up, è stato selezionato come nuovo co-protagonista del reboot di X-Files. La sua presenza nel cast segna un cambiamento rispetto ai precedenti interpreti principali della serie, che si svolge in un contesto televisivo. La produzione ha annunciato ufficialmente la scelta senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulla trama.

Himesh Patel, noto per i suoi ruoli in Tenet e Don’t Look Up, è stato scelto come co-protagonista del reboot di X-Files. Il progetto, sviluppato per Hulu, rappresenta una vera e propria rilettura contemporanea del franchise e non un semplice revival nostalgico. Alla guida troviamo come noto Ryan Coogler, regista tra i più influenti del momento, che firmerà sceneggiatura e regia dell’episodio pilota già approvato ufficialmente. Accanto a Patel, la già annunciata Danielle Deadwyler interpreterà la seconda protagonista, completando una coppia inedita di agenti federali. Il nuovo X-Files si distaccherà infatti in modo abbastanza netto dalla... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - X-Files, scelto il nuovo co-protagonista: chi è Himesh Patel e perché è una svolta

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