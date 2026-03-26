WWE | Tama Tonga conferma la multa e ammette l’errore

Tama Tonga ha confermato di aver ricevuto una multa dalla WWE dopo aver pubblicato un video delle prove di uno spettacolo sui social media. La WWE aveva annunciato la sanzione nei giorni scorsi, senza specificare l’importo o i dettagli della motivazione. Tonga ha ammesso l’errore e ha commentato la questione pubblicamente.

Come riportato nei giorni scorsi, Tama Tonga era stato multato dalla WWE per aver pubblicato sui social un video girato durante le prove di uno show. Ora è lo stesso wrestler a confermare tutto, ammettendo pubblicamente di aver sbagliato. Il post su X e la cifra della multa. Tama Tonga ha prima affrontato la questione durante una diretta streaming, per poi confermare ufficialmente l’accaduto con un post sul suo profilo X: “Come già detto, sì, sono stato multato — me lo sono meritato. Sapevo benissimo come funzionava, è stato un errore stupido. Lezione imparata. Ti prendi la botta e vai avanti. Si torna a lavorare.” A rendere ancora più significativa la vicenda è il dettaglio riportato da Fightful Select: la multa si aggirerebbe nell’ordine delle cinque cifre, quindi almeno decine di migliaia di dollari. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Tama Tonga conferma la multa e ammette l’errore Articoli correlati WWE: Tama Tonga multato per aver pubblicato un video delle proveTama Tonga avrebbe ricevuto una multa pesante dalla WWE per aver condiviso online un filmato girato durante le prove dello show. WWE: Solo Sikoa e Tama Tonga strappano i titoli ai Wyatt SicksGli MFTs trionfano nella puntata di SmackDown che precede Saturday Night’s Main Event, conquistando i WWE Tag Team Championship dopo settimane di... Aggiornamenti e notizie su Tama Tonga Argomenti discussi: WWE: Multa record a Tama Tonga, svelata la cifra. WWE: Svelata la cifra della multa a Tama TongaEmergono i dettagli sulla sanzione a Tama Tonga: una multa a cinque cifre per aver mostrato le prove della WWE ... spaziowrestling.it Tama Tonga rompe il silenzio: La reazione social alla multa della WWETama Tonga reagisce sui social dopo la notizia della pesante multa ricevuta dalla WWE per i video delle prove generali ... spaziowrestling.it