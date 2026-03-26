WWE | Aggiornamenti su Bianca Belair dopo l’operazione al dito

Bianca Belair, protagonista di uno dei più apprezzati match femminili di WrestleMania 41, si è trovata a dover interrompere temporaneamente la sua attività in WWE a causa di un infortunio al dito. Dopo l’intervento chirurgico, le sue condizioni sono state oggetto di aggiornamenti ufficiali, che indicano un percorso di recupero ancora in corso. La wrestler si trova ora in fase di riabilitazione, con tempi di ritorno stimati ancora non definiti.

Dopo averci regalato uno dei match femminili migliori degli ultimi anni a WrestleMania 41, Bianca Belair è purtroppo rimasta lontana dai ring WWE a causa di un infortunio, che solo inizialmente era apparso come brutto, ma che non l’avrebbe tenuta fuori moltissimo. Quello che si pensava essere però solo un dito rotto, in realtà sì è rivelato essere poi qualcosa di molto più complesso, ossia un infortunio a tutta l’articolazione della nocca della mano, che ha richiesto un intervento chirurgico e una dura riabilitazione, a cui Bianca si sta attualmente sottoponendo. A seguito di questa lunga assenza, e dopo tante domande che giustamente tormentano i fan su quando la EST potrebbe fare il suo atteso ritorno, è emerso un breve report di Bodyslam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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