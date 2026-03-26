Un sito web permette di guardare gratuitamente migliaia di film senza richiedere registrazioni e senza rischi legali. Si tratta di una piattaforma legale e accessibile a tutti, che non richiede l’inserimento di dati personali. Questo sito, chiamato WikiFlix, offre un ampio catalogo di film, garantendo un accesso gratuito e senza restrizioni.

C’è un sito web dove si possono vedere gratuitamente film senza essere sanzionati dalla legge. No, non parliamo di siti pirata, ma di un sito accessibile da chiunque senza lasciare alcuna generalità. Signore e signori ecco a voi WikiFlix, la piattaforma online che senza username, password, carte di credito, mostra immortali capolavori del cinema. La home page, con i rulli orizzontali, ricorda Netflix, Prime o HBO, ma la sostanza è un tantino diversa. Il progetto è nato dalla community di volontari di Wikimedia per promuovere il cinema di pubblico dominio. Su WikiFlix sono disponibili oltre 4.800 titoli provenienti da Wikimedia Commons, Internet Archive e YouTube, perlopiù film appartenenti al pantheon della storia del cinema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - WikiFlix, il sito legale del cinema: migliaia di film gratis e senza registrazione

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Tutto quello che riguarda WikiFlix il sito legale del cinema...

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