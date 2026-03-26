Westbrook Racing sceglie Visit Angola come title partner | nuova alleanza internazionale nel segno di sport turismo e sostenibilità

Westbrook Racing annuncia una nuova partnership internazionale con Visit Angola, che la vede come title partner. La collaborazione mira a promuovere lo sport, il turismo e la sostenibilità. La società rafforza così la propria presenza nel settore dell’intrattenimento sportivo a livello globale. La collaborazione sarà attiva a partire dalla prossima stagione e coinvolgerà eventi e campagne promozionali.

Westbrook Racing amplia il proprio profilo internazionale e annuncia una nuova partnership destinata a rafforzarne la presenza nel panorama globale dell’intrattenimento sportivo. Il team dell’ E1 Championship, co-proprietà di Will Smith e Westbrook, ha ufficializzato un accordo di title partnership con Visit Angola – The Rhythm of Life, il brand dell’ente nazionale del turismo angolano. L’annuncio è stato presentato a Luanda il 26 marzo 2026, in un momento che segna una tappa importante nello sviluppo internazionale del team e nella sua strategia di dialogo con nuove destinazioni emergenti. Alla presentazione ha preso parte anche Will Smith, presente in rappresentanza di Westbrook Racing come co-owner del team. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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