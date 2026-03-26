Il sito di Firenze WiFi, rete pubblica fornita dal Comune in alcune aree della città, permette l’accesso gratuito a Internet tramite connessione wireless. Recentemente, una proposta avanzata da un rappresentante di Fratelli d’Italia suggerisce di oscurare l’accesso a piattaforme di contenuti per adulti come OnlyFans sulla rete WiFi comunale. La rete è attiva senza costi per gli utenti e non richiede abbonamenti o registrazioni.

Il vicepresidente del consiglio comunale in quota FdI: “La Direzione sistemi informativi escluda la piattaforma dalla pubblica accessibilità” “La rete pubblica Firenze WiFi, fornita dal Comune di Firenze in alcune delle aree cittadine appositamente abilitate e coperte dal servizio, consente di accedere a titolo gratuito, senza alcun onere eo costo, alla rete Internet in modalità wi-fi, cioè senza fili. Il servizio è rivolto a cittadini, turisti e qualsiasi altro utilizzatore per finalità strettamente personali; quindi, non è consentito utilizzare il servizio per fini commerciali. Come, giustamente, è impedito l'accesso a siti pericolosi, a rischio di phishing o contenenti immagini oscene. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Web, la proposta di Draghi (Fratelli d'Italia): "Oscurare Onlyfans sulla rete Firenze WiFi"

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