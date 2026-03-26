w garibaldi masini in arrivo le note di venuti

W Garibaldi, il nuovo appuntamento del martedì sera trasmesso in diretta dal Milleventi di Prato su RTV38, ha debuttato con successo. La trasmissione ha visto la partecipazione di Masini, mentre Venuti ha fornito le note musicali. La prima puntata è stata trasmessa senza intoppi e ha coinvolto il pubblico presente in studio.

Buona la prima per W Garibaldi, il nuovo format del martedì sera in diretta dal Milleventi di Prato su RTV38. Sul palco il mattatore - conduttore Walter Santillo, con Jury Chechi, Ciccio Graziani e Jonathan Canini e l’annuncio dei due primi ospiti della prossima puntata, martedì 31 marzo: saranno Marco Masini, reduce dagli applausi di Sanremo in coppia con Fedez, e Wikipedro, il comico fiorentino che da qualche anno su Facebook racconta le mille storie e le tante meraviglie artistiche della Toscana, con moltissimi followers. Gli altri due ospiti della puntata saranno svelati lunedì, ma intanto il pubblico può già prenotare la partecipazione (gratuita) attraverso il sito de Il Garibaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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