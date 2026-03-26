Volterra l’elogio del Telegraph La lode del quotidiano britannico Qui una città intramontabile

Il quotidiano britannico “Telegraph” ha dedicato un articolo a Volterra, descrivendo la città come un luogo intramontabile. L’articolo, pubblicato il 26 marzo 2026, evidenzia il ritorno di interesse internazionale verso questa località. La notizia ha attirato l’attenzione della stampa e del pubblico britannico sulla città toscana.

Volterra, 26 marzo 2026 – Volterra torna all’attenzione della stampa internazionale e del pubblico britannico. Il quotidiano The Telegraph ha inserito nelle ultime ore il colle etrusco tra le destinazioni classiche più amate dai viaggiatori del Regno Unito, all’interno di una selezione dedicata ai luoghi europei che continuano a esercitare un fascino duraturo. Nel suo approfondimento, il giornale individua una serie di mete considerate intramontabili, accomunate da una forte identità culturale e da un’offerta turistica che privilegia autenticità e continuità con la tradizione. Volterra: un esempio significativo. In questo contesto si colloca Volterra, citata come esempio significativo della Toscana meno esposta ai grandi flussi, ma ancora capace di attrarre un turismo internazionale attento alla qualità dell’esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volterra, l’elogio del Telegraph. La lode del quotidiano britannico “Qui, una città intramontabile” Articoli correlati Giorgia Meloni “accusata di truccare le prossime elezioni”: la legge elettorale finisce sul quotidiano britannico TelegraphLa nuova riforma elettorale approvata dalla maggioranza di centrodestra finisce sotto i riflettori della stampa internazionale. Giorgia Meloni, il quotidiano britannico Telegraph: “Uno dei leader più influenti d’Europa, è fantastica”Ancora una volta la stampa internazionale guarda all’Italia con occhi diversi dal passato e, in particolare, torna a soffermarsi sulla figura di...