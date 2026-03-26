Il giocatore è tornato in campo dal primo minuto dopo un lungo periodo di assenza, segnando la ripresa delle sue attività sportive. La partita si è svolta il 21 marzo, giorno ufficiale di inizio della primavera, anche se non si sa se questa data abbia un significato simbolico per lui. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, interessati alle sue prossime performance.

Chissà se la primavera è cominciata, anche per lui, il 21 marzo. E’ tornato in campo dal 1’, per la prima volta nel 2026, e tra corsa, intuizioni, doppi passi e colpi di tacco – uno di questi ha avviato l’azione che è valso il pari contro la Juve – magari si è anche ripreso il Sassuolo, Cristian Volpato. La pausa per le nazionali – a proposito, Muharemovic e Muric stasera alle 20,45 provano a muovere, come gli azzurri senza Berardi, un passo verso il Mondiale con le loro nazionali – gli dà modo di lavorare al Mapei Football Center e provare a convincere Fabio Grosso che può essere lui, da qui a fine stagione, l’uomo in più del Sassuolo. Mission impossibile? L’italo-australiano è abituato a sorprendere, il Sassuolo pure, quindi mai dire mai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volpato spera nella rinascita primaverile

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