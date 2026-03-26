Vlahovic il rinnovo resta la priorità per il calciatore e la Juve | le novità sulla trattativa per il prolungamento

Il calciatore e la società stanno discutendo il rinnovo del contratto, considerandolo un obiettivo prioritario. Le trattative si concentrano sulla possibilità di un accordo di due anni, con l’intenzione di distribuire meglio l’ingaggio nel nuovo contratto. La trattativa prosegue senza ulteriori dettagli pubblici sulla fase attuale delle negoziazioni.

Vlahovic, il rinnovo resta una priorità della Juventus e le parti stanno ragionando sulla possibilità di un biennale per spalmare l’ingaggio. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra essere arrivato a un punto di svolta decisivo. A fare chiarezza su una delle trattative più complesse dell’ultimo anno è stato il giornalista Gianni Balzarini, che attraverso i propri canali social ha delineato i contorni di un accordo che appare ormai imminente. Secondo quanto riferito da Balzarini, la strategia della Continassa ha subito una virata importante rispetto alle indiscrezioni dei mesi scorsi. Non si parla più di un semplice “ponte” annuale, ma di un progetto a medio termine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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