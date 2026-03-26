Viviamo con calma e godiamoci la semplicità

Il 26 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Lentezza, un’occasione per invitare le persone a vivere con più calma e consapevolezza. La giornata mira a far riflettere sui ritmi accelerati della vita quotidiana e sull’importanza di dedicare tempo alla semplicità. Non sono previste iniziative ufficiali, ma molte persone scelgono di rallentare le proprie attività in questa data.

Il 26 marzo è una giornata dedicata a vivere con più calma e consapevolezza. La Giornata Mondiale della Lentezza, che si celebra oggi, è un’occasione per riflettere sui ritmi frenetici della vita quotidiana. In un mondo in cui tutto sembra andare sempre più veloce, questa giornata invita le persone a fermarsi, respirare e riscoprire il valore del tempo. L’idea nasce dall’associazione ‘ L’Arte del Vivere con Lentezza ’, fondata dall’autore e giornalista Bruno Contigiani, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita più cosciente e meno stressante. Non significa essere pigri o perdere tempo, ma imparare a vivere con calma, dando più attenzione ai rapporti, alla natura e ai piccoli momenti quotidiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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