Su Rai 3 torna il programma dedicato alla divulgazione culturale, affrontando il tema della vita da artista. Il format, che aveva già incontrato difficoltà in passato, si propone di coinvolgere anche un pubblico giovane, anche se in passato il tentativo di comunicare in modo autentico ha incontrato ostacoli legati a linguaggi considerati poco credibili o forzati.

Il flop sembrava davvero a un passo. Quando la televisione prova a parlare ai più giovani, spesso inciampa in linguaggi forzati o poco credibili. Questa volta, però, la Rai è riuscita a evitare l’errore, portando a casa un risultato convincente. Dopo il buon riscontro della prima edizione andata in onda lo scorso giugno, Vita da artista torna nel preserale di Rai 3 con un nuovo ciclo di 15 puntate. Un format che racconta l’arte in modo diverso. L’idea alla base del programma resta il suo punto di forza. Le case degli artisti diventano lo spazio narrativo attraverso cui ricostruire vite, percorsi e identità. Non è solo un racconto biografico, ma un’immersione più intima e concreta. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Vita da artista, torna su Rai 3 il format della divulgazione culturale

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