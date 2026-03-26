Visita speciale e musiche d’organo in occasione della festa della Santissima Annunziata

Giovedì 25 marzo alle 17.00, in occasione della festa della Santissima Annunziata, la cattedrale di Udine ospiterà un evento speciale organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria Annunziata. L’appuntamento prevede una visita guidata e un programma musicale con esecuzioni di musica d’organo, intitolato

Giovedì 25 marzo, alle ore 17.00, in occasione della festività della Santissima Annunziata, a cui è titolata la cattedrale di Udine, la Parrocchia di Santa Maria Annunziata propone l’iniziativa Una musica annunciata. Si tratta di una visita guidata speciale, condotta dalla curatrice del museo Maria Beatrice Bertone e dal musicologo Alessio Screm. Ai partecipanti saranno illustrate le opere d’arte conservate dal XIV al XVIII secolo, i loro collegamenti con la musica strumentale e corale, i riferimenti all’ambito liturgico e della rappresentazione iconografica, con particolare riguardo al tema dell’Annunciazione di Maria. Il percorso sarà occasione per individuare anche quelle opere non sempre visibili o poco note ai visitatori e frequentatori del Museo e della Cattedrale. 🔗 Leggi su Udine20.it

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