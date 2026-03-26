Vis Grifo indigesto dalle parti del Benelli Solamente tre sconfitte in novant’anni

Domenica si svolgerà una partita tra due squadre con una lunga storia di confronti. La squadra che ospita ha subito solo tre sconfitte in quasi novant’anni di trasferte contro questa avversaria. La partita si giocherà presso lo stadio Benelli, dove arriverà il Perugia, che ha un record di poche sconfitte nelle trasferte contro questa squadra.

Domenica al Benelli arriverà un Perugia che in quasi novant’anni di trasferte è uscito sconfitto a Pesaro solo tre volte. Stellone lo ha già battuto tre anni fa, nella sua seconda settimana pesarese, quando la situazione di classifica era opposta. Il Grifo era intento a migliorare la propria posizione ai playoff, i biancorossi a portare in salvo la pelle. Un’incornata di Neri e una perfetta prestazione difensiva permisero alla Vis di ottenere una vittoria fondamentale per una salvezza poi raggiunta all’ultimo secondo dei playout. Per ritrovare un’altra vittoria vissina contro il Grifo bisogna tornare indietro di trentanove anni e riportare alla memoria la stagione della promozione in C1 targata Nicoletti- Nappi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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