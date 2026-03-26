Virtus il derby di Eurolega va a Milano | squadra senza energie e senza cuore

Nel derby di Eurolega, la Virtus Bologna ha perso contro Milano. La squadra non è riuscita a mantenere energia e intensità per tutta la partita, terminando il confronto con una prestazione complessivamente insufficiente. Questa sconfitta si inserisce in un quadro di risultati recenti caratterizzati da difficoltà e mancanza di reattività, senza riuscire a contrastare efficacemente gli avversari.

Bologna, 26 marzo 2026 – Delle precedenti gare, gagliarde, con Milano, non c’è traccia. La Virtus resta sotto quaranta minuti su quaranta. Ma quel che è peggio è che manca sempre qualcosa. La reattività per strappare un pallone ai rivali, la lucidità per sfruttare le poche occasioni positive. E la difesa. Già, se ne prendi più di cento al Forum non puoi sperare di vincere. Se poi lasci tirare Leday con i piedi per terra è logico che ci sia qualcosa che non funziona. Non funziona Smailagic, che sembra uno spettatore al quale abbiano messo una canotta addosso. Non funziona Edwards che nella ripresa Ivanovic non ripropone più. La Virtus deraglia ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, il derby di Eurolega va a Milano: squadra senza energie e senza cuore Articoli correlati Virtus, il derby di Eurolega va a Milano: si salva solo NiangBologna, 26 marzo 2026 – All'Allianz Cloud, nella 34esima giornata di regular season di Eurolega, la Virtus va ko contro l'Olimpia Milano nel derby... Virtus, il derby di Eurolega va a Milano: si salvano solo Niang e DioufBologna, 26 marzo 2026 – All'Allianz Cloud, nella 34esima giornata di regular season di Eurolega, la Virtus va ko contro l'Olimpia Milano nel derby... Una selezione di notizie su Virtus il derby di Eurolega va a Milano... Temi più discussi: Virtus Bologna senza energie, vince Reggio Emilia; La Virtus si spegne a Reggio Emila: la UNA Hotels domina il derby e vince 84-70; Nel derby d’Emilia la Virtus si inabissa. Reggio chiude 84-70; Virtus, domani il Derby d'Italia di Eurolega. Ivanovic: Vogliamo invertire il trend delle ultime due partite. Virtus, il derby di Eurolega va a Milano: si salva solo NiangFinisce 103-87. Ora focus sul campionato dove c'è da ripartire dopo la battuta d'arresto con Reggio Emilia Bologna, 26 marzo 2026 – All'Allianz Cloud, nella 34esima giornata di regular season di Eurol ... ilrestodelcarlino.it Virtus sconfitta al derby d'Italia in Eurolega contro MilanoMilano vince il derby d'Italia di Eurolega imponendosi sulla Virtus Bologna per 103-87. I biancorossi sono stati guidati dai 19 punti (5/7 da tre) con 8 rimbalzi (31 di valutazione) di LeDay, i 18 pun ... rainews.it «È STATA UNA MIA DECISIONE» Dusko Ivanovic commenta la sconfitta contro l'Olimpia Milano e la decisione di non fare rientrare Carmen Edwards nel secondo tempo. Così Dusko: https://www.pianetabasket.com/euroleague/virtus-bologna-ivanovic-edw facebook 3Q: EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Bologna 79-66 Diouf 14, Alston Jr. 10, Niang 9 x.com