A Ascoli Piceno si sta svolgendo un processo con rito abbreviato contro un uomo di 65 anni accusato di aver violentato una parente di 76 anni. La vicenda, che riguarda un episodio di violenza sessuale, si concentra ora anche sugli esami genetici che potrebbero essere decisivi per il procedimento. La discussione si svolge davanti al tribunale locale.

Ascoli Piceno, 26 marzo 2026 – E’ entrato nel vivo il processato che si celebra con rito abbreviato davanti al tribunale di Ascoli a carico di un ascolano di 65 anni accusato di aver violentato, una parente di 76 anni. Difeso dagli avvocati Francesco Voltattorni e Gennaro Lettieri, l’uomo deve rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata dalle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima. L’anziana donna lo ha denunciato. L’anziana donna, assistita dall’avvocato Massimo Comini, lo ha denunciato e si è costituita parte civile. Il fatto sarebbe avvenuto il 5 luglio del 2022 quando l’uomo si è recato a casa della zia in un paese dell’hinterland. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale sulla zia 76enne, decisivi gli esami genetici

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