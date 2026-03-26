Vincevano sempre Gratta e vinci scoperta la tecnica truffaldina!

Un'indagine ha portato alla scoperta di una tecnica fraudolenta utilizzata per vincere ripetutamente ai giochi di Stato. Gli investigatori hanno rilevato che un sistema informatico sfruttava un difetto tecnico per manipolare gli algoritmi e ottenere risultati favorevoli. La scoperta ha portato a perquisizioni e sequestri di documenti presso i centri coinvolti, mentre la procura ha avviato un procedimento giudiziario.

Un terremoto giudiziario ha scosso il cuore del sistema dei giochi di Stato, rivelando una falla tecnica che avrebbe permesso di aggirare la dea bendata a colpi di algoritmi. Al centro di un’inchiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio c’è un presunto danno erariale superiore ai 25 milioni di euro, una cifra vertiginosa che sarebbe stata sottratta alle casse pubbliche attraverso una manipolazione scientifica dei Gratta e Vinci. Sotto i riflettori sono finiti cinque ex dipendenti di una società concessionaria statale, accusati di aver trasformato il gioco d’azzardo in una vincita certa, minando non solo il patrimonio erariale ma la fiducia stessa dei cittadini nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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