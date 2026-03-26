Vince l’Italia di Gattuso nazional-popolare e da Premier League

Da ilnapolista.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia di Gattuso conquista una vittoria importante, mostrando un calcio apprezzato sia a livello nazionale che internazionale. Nel frattempo, si conferma la presenza del paese anche nel massimo campionato inglese, dove giocatori italiani continuano a distinguersi. La scena calcistica vede quindi una forte presenza italiana, con risultati e presenze che attirano l’attenzione degli appassionati.

Due a zero all'Irlanda del Nord. Decisivo Tonali che gioca nel Newcastle. Martedì la partita decisiva. Questo siamo: un mix di calciatori forti e narrazione provinciale. Ma stasera si festeggia Db Bergamo 26032026 - spareggio qualificazioni Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: esultanza gol Sandro Tonali C’è vita su Marte. E c’è Italia in Premier League, per fortuna. Ci ha pensato Tonali, titolare del Newcastle, a scacciare i fantasmi della terza eliminazione consecutiva agli spareggi Mondiali. Prima il gol e poi un assist per Moise Kean che ha firmato un gol da centravanti vero. Non è ancora finita, servirà un ultimo sforzo martedì (ancora non si sa se contro il Galles o contro la Bosnia). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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