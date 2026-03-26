Villaricca Na distrutto da esplosione locale in ristrutturazione 5 i feriti tra cui il proprietario la nuora e 2 operai

A Villaricca, un'esplosione in un locale in ristrutturazione ha causato danni e cinque persone ferite, tra cui il proprietario, la nuora e due operai. L'incidente si è verificato durante lavori di ristrutturazione di un locale destinato a diventare una pizzeria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dell'esplosione.

Villaricca (Na), distrutto da esplosione locale commerciale in ristrutturazione in via Consolare Campana, 5 i feriti tra cui il proprietario dell'attività, la giovane nuora e 2 operai. I feriti L'esplosione è avvenuta in via Consolare Campana, poco dopo mezzogiorno. "La macchina dei soccorsi - tiene a precisare il sindaco del popoloso quartiere alle porte di Napoli, Francesco Gaudieri - si è attivata tempestivamente". Le persone coinvolte nell'incidente e trasportate al vicino ospedale San Giuliano sono cinque: due in codice rosso, definiti dai sanitari gravi per le ustioni e i traumi riportati nell'esplosione, in condizioni stabili gli altri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villaricca (Na), distrutto da esplosione locale in ristrutturazione, 5 i feriti, tra cui il proprietario la nuora e 2 operai Articoli correlati Villaricca (Na), distrutto da esplosione locale in ristrutturazione, 5 feriti: il proprietario, 2 operai, una 27enne e un passanteVillaricca (Na), distrutto da esplosione locale commerciale in ristrutturazione in via Consolare Campana, 5 i feriti tra cui il proprietario... Villaricca, distrutto da esplosione locale commerciale in ristrutturazione, 4 feriti: proprietario, 2 operai e una giovane donnaVillaricca (Na), distrutto da esplosione locale commerciale in ristrutturazione in via Consolare Campana, 4 i feriti: si tratta del proprietario... Tutto quello che riguarda Villaricca Na distrutto da esplosione... Argomenti discussi: Tragedia a Napoli, auto a folle velocità uccide due donne sulle strisce: arrestato 34enne. Esplosione a Villaricca: negozio distrutto durante i lavori, tre feritiIn pochi secondi un locale in ristrutturazione si è trasformato in un cumulo di macerie, seminando paura a Villaricca. ilgiornalelocale.it Villaricca, esplosione in un locale in ristrutturazione: 3 feritiVillaricca – Attimi di puro terrore a Villaricca, dove poco fa un violento boato ha squarciato la routine di via Consolare Campana. Un'improvvisa esplosione ... cronachedellacampania.it