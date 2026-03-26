Villaricca Na distrutto da esplosione locale in ristrutturazione 5 feriti | il proprietario 2 operai una 27enne e un passante

A Villaricca, in provincia di Napoli, un’esplosione in un locale in fase di ristrutturazione ha causato cinque feriti. Tra i soccorsi ci sono il proprietario, due operai, una donna di 27 anni e un passante. L’esplosione ha distrutto la struttura, che era destinata ad ospitare una pizzeria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e le verifiche.

Villaricca (Na), distrutto da esplosione locale commerciale in ristrutturazione in via Consolare Campana, 5 i feriti tra cui il proprietario dell'attività, la giovane nuora e 2 operai. I feriti L'esplosione è avvenuta in via Consolare Campana, poco dopo mezzogiorno. "La macchina dei soccorsi - tiene a precisare il sindaco del popoloso quartiere alle porte di Napoli, Francesco Gaudieri - si è attivata tempestivamente". Le persone coinvolte nell'incidente e trasportate al vicino ospedale San Giuliano sono cinque: due in codice rosso, definiti dai sanitari gravi per le ustioni e i traumi riportati nell'esplosione, in condizioni stabili gli altri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villaricca (Na), distrutto da esplosione locale in ristrutturazione, 5 feriti: il proprietario, 2 operai, una 27enne e un passante Articoli correlati Villaricca, distrutto da esplosione locale commerciale in ristrutturazione, 4 feriti: proprietario, 2 operai e una giovane donnaVillaricca (Na), distrutto da esplosione locale commerciale in ristrutturazione in via Consolare Campana, 4 i feriti: si tratta del proprietario... Leggi anche: Esplosione in un negozio in ristrutturazione a Villaricca: feriti il proprietario e due operai Aggiornamenti e notizie su Villaricca Na distrutto da esplosione... Argomenti discussi: Tragedia a Napoli, auto a folle velocità uccide due donne sulle strisce: arrestato 34enne. Esplosione a Villaricca: negozio distrutto durante i lavori, tre feritiIn pochi secondi un locale in ristrutturazione si è trasformato in un cumulo di macerie, seminando paura a Villaricca. ilgiornalelocale.it Villaricca, esplosione in un locale in ristrutturazione: 3 feritiVillaricca – Attimi di puro terrore a Villaricca, dove poco fa un violento boato ha squarciato la routine di via Consolare Campana. Un'improvvisa esplosione ... cronachedellacampania.it