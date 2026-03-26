Villaricca distrutto da esplosione locale commerciale in ristrutturazione 4 feriti | proprietario 2 operai e una giovane donna

Un'esplosione ha causato danni a un locale commerciale in fase di ristrutturazione a Villaricca, provocando quattro feriti. Tra le persone coinvolte ci sono il proprietario, due operai e una giovane donna. L'incidente si è verificato in un locale dedicato alla realizzazione di una pizzeria, che è stato sventrato dall'esplosione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Villaricca (Na), distrutto da esplosione locale commerciale in ristrutturazione in via Consolare Campana, 4 i feriti: si tratta del proprietario dell'attività, 2 operai e una giovane donna, sembra la titolare di una delle attività che insistono sulla strada. I feriti L'esplosione è avvenuta in via Consolare Campana, poco dopo mezzogiorno. "La macchina dei soccorsi - tiene a precisare il sindaco del popoloso quartiere alle porte di Napoli, Francesco Gaudieri - si è attivata tempestivamente". Le persone coinvolte nell'incidente e trasportate al vicino ospedale San Giuliano sono quattro: per due, in codice rosso, definiti dai sanitari molto gravi per le ustioni e i traumi riportati nell'esplosione, è stato disposto il trasferimento al reparto Grandi ustionati dell’Ospedale Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Villaricca, distrutto da esplosione locale commerciale in ristrutturazione, 4 feriti: proprietario, 2 operai e una giovane donna Articoli correlati Leggi anche: Esplosione in un negozio in ristrutturazione a Villaricca: feriti il proprietario e due operai Esplosione a Villaricca, distrutto locale in ristrutturazione: 4 feritiLo scoppio a Villaricca, in via Consolare Campana, mentre erano in corso lavori per trasformare un negozio di abbigliamento in pizzeria. Una raccolta di contenuti su Villaricca distrutto da esplosione... Discussioni sull' argomento Texas, esplosione in una raffineria della Valero Energy a Port Arthur, sospesa produzione di 380mila barili al giorno - VIDEO; Colombia, aereo militare precipitato con 121 soldati a bordo, ipotesi incendio e munizioni esplose, 66 morti e decine di feriti - VIDEO. Esplosione a Villaricca: negozio distrutto durante i lavori, tre feritiIn pochi secondi un locale in ristrutturazione si è trasformato in un cumulo di macerie, seminando paura a Villaricca. ilgiornalelocale.it Villaricca, esplosione in un locale in ristrutturazione: 3 feritiVillaricca – Attimi di puro terrore a Villaricca, dove poco fa un violento boato ha squarciato la routine di via Consolare Campana. Un'improvvisa esplosione ... cronachedellacampania.it Campi Flegrei. . VILLARICCA, ESPLOSIONE IN UN LOCALE IN RISTRUTTURAZIONE, 3 FERITI - facebook.com facebook #Napoli, esplosione in un'autofficina a Villaricca, coinvolte altre strutture vicine: 4 persone ferite sono state soccorse e trasportate in ospedale, dalla tarda mattinata #vigilidelfuoco al lavoro. Intervento in corso per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza d x.com