Villa torna | dopo l’infortunio il tiro è pronto per i

Matilde Villa, playmaker della Reyer Venezia nata nel 2004, si è rimessa da un grave infortunio che aveva fermato la sua attività durante la stagione. Dopo un periodo di recupero, è tornata a disposizione della squadra e si prepara a riprendere le partite con il resto del team. La giocatrice ha ripreso ad allenarsi con i compagni e si prepara per il prossimo impegno ufficiale.

Matilde Villa, giovane playmaker della Reyer Venezia classe 2004, torna a pieno regime dopo un grave infortunio che aveva interrotto la sua stagione. La giocatrice ha confermato di aver ritrovato il tiro e di essere pronta per l’ultimo sprint finale dell’anno sportivo. Il suo ritorno coincide con la recente qualificazione ai Mondiali ottenuta dalla Nazionale italiana, evento che ha unito lo spirito del movimento basket femminile. L’atleta ha condiviso l’emozione unica legata alla consegna della torcia paralimpica, un’esperienza che ha superato le sue aspettative più ottimistiche. Mentre i campionati si sono fermati per permettere alle azzurre di concentrarsi sulle qualificazioni, Villa ha utilizzato questo tempo morto per allenamenti individuali mirati al mantenimento della forma fisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa torna: dopo l’infortunio, il tiro è pronto per i Articoli correlati Matilde Villa: “Ho subito ritrovato il tiro, serve fiducia dopo l’infortunio. Capobianco ispira le giocatrici”È il talento più puro di un movimento in nettissima crescita che di recente ha conquistato una bellissima qualificazione ai Mondiali. Leggi anche: Bentornato Matteo Sabbadini. Pronto al rientro dopo l’infortunio HO ROTTO LA TV A CHEF FRANCO!! Finito Male… Aggiornamenti e contenuti dedicati a Villa torna Temi più discussi: Al Teatro Malibran tornano gli intrighi barocchi di Vivaldi; A Villa della Regina torna la rassegna QU.EEN tra arte, cultura e natura; Villa Manzoni riapre il 3 aprile: Un patrimonio che torna a splendere; Il Chievo torna a vincere: Trillò, Zuddas e Paloschi liquidano il Villa Valle. Matilde Villa torna in campo dopo l'infortunio: pronta per il futuroUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com David Villa torna all'Atletico Madrid. L'ex bomber entra nel CdA del club di CerezoUna sola stagione è bastata a David Villa per conquistare il cuore dei tifosi dell’Atletico Madrid. Ora l’ex attaccante spagnolo torna. tuttomercatoweb.com Torna “Soffitte in Strada” a Bagni di Lucca! Domenica **29 marzo** a **Bagni di Lucca – Villa torna il mercatino dedicato a antiquariato, artigianato e collezionismo. Una giornata per passeggiare tra le bancarelle, curiosare tra oggetti del passato, pezzi unici - facebook.com facebook