A Villa Ramiola, residenza per anziani a Medesano, si è svolto un concerto dedicato a Giuseppe Verdi in occasione dei 101 anni di una ospite. Il pomeriggio ha visto la partecipazione di trenta membri della corale Valtaro e alcuni artisti della San Donnino di Fidenza, che hanno offerto musica dal vivo agli ospiti presenti.

I risultati del questionario per la soddisfazione di ospiti e familiari avevano premiato la struttura con un punteggio complessivo pari a 3,40 su un massimo di 4 Il concerto di primavera di Villa Ramiola è stato dedicato a Giuseppe Verdi. La casa residenza per anziani di Medesano ha accolto ieri i trenta componenti della corale Valtaro e alcuni elementi della San Donnino di Fidenza, per offrire agli ospiti un pomeriggio di musica dal vivo. Due realtà del territorio importanti e consolidate: la prima festeggia quest’anno i 25 anni di attività e la seconda taglia il traguardo dei 65. Decenni di musica e canto, con impegno e passione, per portare bellezza e benessere alle persone più fragili. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Villa Ramiola a Medesano: concerto per festeggiare i 101 anni di Rita Morini

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