Villa Carcina | C come Colpa Andrea Cabassi presenta il suo racconto noir

A Villa Carcina, uno scrittore noto per i suoi racconti noir parlerà di tematiche legate alla colpa umana durante una serata dedicata alla letteratura. L'evento si concentra sulla presentazione di un suo lavoro che affronta questi temi, coinvolgendo il pubblico in un confronto diretto con i contenuti e le atmosfere del genere.

Lo scrittore Andrea Cabassi sarà protagonista di una serata letteraria dedicata al noir e alla complessità della colpa umana. L'appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo 2026, a partire dalle ore 20:00, presso lo spazio Revel di Villa Carcina (BS), in occasione della presentazione di C come Colpa (Giulio Perrone Editore, 2026), antologia curata da Alessio Dimartino.Il volume raccoglie voci della narrativa noir italiana che esplorano la colpa non come semplice elemento narrativo, ma come condizione esistenziale, una lente attraverso cui rileggere il mondo e le sue contraddizioni.Durante la serata, Cabassi leggerà il suo racconto "Bollente come l'inferno, forte come il diavolo ma dolce, come l'amore", in cui fa la sua comparsa Il Profe, investigatore assicurativo stimato dai colleghi e avversario temibile per i disonesti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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