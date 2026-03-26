Vigili del Fuoco del 101° corso giuramento per 20 irpini

Oggi, presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, si è svolta la cerimonia di giuramento di 790 nuovi Vigili del Fuoco provenienti da tutto il Paese, tra cui 20 irpini. I partecipanti hanno concluso un percorso formativo di nove mesi, durante il quale hanno seguito addestramenti teorici e pratici. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e familiari.

Oggi, 26 marzo, presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, si è svolta la cerimonia di giuramento solenne di 790 nuovi Vigili del Fuoco del 101° corso, che hanno portato a termine un percorso formativo della durata di nove mesi, trasformando un’aspirazione in una concreta scelta di vita. Tra i neo Vigili del Fuoco figurano anche venti irpini, protagonisti di una giornata che resterà indelebile nei loro ricordi. Una cerimonia solenne, ma al tempo stesso profondamente umana: dietro ogni uniforme si celano sacrifici, attese, rinunce e una determinazione silenziosa che oggi si traduce in un impegno ufficiale — servire il Paese, intervenire dove necessario, esserci sempre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Vigili del Fuoco del 101° corso, giuramento per 20 irpini Articoli correlati Giurano i nuovi Vigili del Fuoco: ci sono anche 20 irpiniTempo di lettura: 2 minutiOggi, 26 marzo, presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, si è svolta la cerimonia di giuramento solenne di... Vigili del fuoco, concluso il corso Tas 1 per sedici operatoriCinque giorni di addestramento tra teoria ed esercitazioni sul campo per migliorare orientamento, cartografia e uso del GPS nelle operazioni di... Tutto quello che riguarda Vigili del Fuoco del 101 corso... Temi più discussi: Il Servizio Civile Universale nei Vigili del fuoco per il 2026; Servizio civile nei Vigili del fuoco: un’opportunità di crescita e impegno per i giovani; Servizio Civile Universale: con i Vigili del Fuoco al servizio della comunità; Varese, scuola e Vigili del fuoco insieme per la sicurezza. Giurano 790 nuovi Vigili del Fuoco, venti sono irpiniOggi, 26 marzo, presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, si è svolta la cerimonia di giuramento solenne di 790 nuovi Vigili del Fuoco del 101° corso, che hanno portato a termine un per ... irpinianews.it FOGGIA VIGLI DEL FUOCO Foggia, emergenza Vigili del Fuoco: chiude un distaccamento per carenza di personaleLa provincia di Foggia affronta una grave emergenza, che ha costretto il Comando provinciale a chiudere uno dei sette distaccamenti. statoquotidiano.it Roma SCA... Oggi Giurano i Ragazzi del 101 Corso Allievi Vigili del Fuoco... Benvenuti in Famiglia Ragazzi #ilovepompieri #vigilidelfuoco #giuramento #eroisilenziosi il Vigile del Fuoco vale molto di più... - facebook.com facebook Maxi incendio boschivo: dieci squadre dei vigili del fuoco sul posto x.com