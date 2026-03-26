Vigili del Fuoco del 101° corso giuramento per 20 irpini

Da avellinotoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, si è svolta la cerimonia di giuramento di 790 nuovi Vigili del Fuoco provenienti da tutto il Paese, tra cui 20 irpini. I partecipanti hanno concluso un percorso formativo di nove mesi, durante il quale hanno seguito addestramenti teorici e pratici. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e familiari.

Oggi, 26 marzo, presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, si è svolta la cerimonia di giuramento solenne di 790 nuovi Vigili del Fuoco del 101° corso, che hanno portato a termine un percorso formativo della durata di nove mesi, trasformando un’aspirazione in una concreta scelta di vita. Tra i neo Vigili del Fuoco figurano anche venti irpini, protagonisti di una giornata che resterà indelebile nei loro ricordi. Una cerimonia solenne, ma al tempo stesso profondamente umana: dietro ogni uniforme si celano sacrifici, attese, rinunce e una determinazione silenziosa che oggi si traduce in un impegno ufficiale — servire il Paese, intervenire dove necessario, esserci sempre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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