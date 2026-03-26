Vieri | Siamo l’Italia | dobbiamo farcela Serie A? Inter non può più sbagliare

Christian Vieri, ex attaccante e opinionista, si è espresso in un’intervista al Corriere della Sera riguardo alla situazione della nazionale italiana e alle sfide future. Ha dichiarato che l’Italia deve riuscire a qualificarsi e ha sottolineato che l’Inter non può permettersi altri errori in campionato. Le sue parole arrivano in vista di un importante spareggio contro l’Irlanda del Nord.

Vieri. Christian Vieri non usa giri di parole e, intervistato dal Corriere della Sera, traccia la rotta per la Nazionale in vista del delicato spareggio contro l’ Irlanda del Nord. Nonostante lo spettro di un altro fallimento, l’ex bomber resta fedele al suo spirito combattivo: “ Io sono ottimista. Siamo l’Italia, dobbiamo farcela “. Secondo Bobo, la spinta di Bergamo sarà decisiva per superare un avversario ostico che corre molto e sogna il Mondiale da quarant’anni. La ricetta è chiara: “ Bisogna essere carichi e avere grande voglia. I ragazzi sicuramente ce l’hanno. Un altro Mondiale senza Italia non va bene “. Sul fronte tattico, Vieri promuove la coppia Retegui-Kean, sottolineando che “ fin qui hanno segnato tanto, meritano fiducia “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Era il 29 ottobre 1997. Mosca. Freddo glaciale. Cesare Maldini schiera un 5-3-2 con Pessotto e Paolo Maldini larghi sulle fasce, Costacurta e Cannavaro in difesa, Albertini a dirigere il centrocampo. Davanti, Ravanelli e Vieri. In porta, Pagliuca. Al 32’ Pagliuca - facebook.com facebook

#Matri: "Pio #Esposito assomiglia molto a #Toni, il paragone con #Vieri lo trovo meno adatto" x.com