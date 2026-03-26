L’ex calciatore ha commentato la possibilità di giudicare il tecnico attuale della squadra bianconera, affermando che potrà farlo solo in una circostanza specifica. Le sue dichiarazioni sono state riportate in un articolo di giornale, senza ulteriori dettagli sul contesto o sui motivi di questa affermazione. La questione riguarda il rapporto tra l’allenatore e l’ambiente sportivo, senza indicazioni su eventuali sviluppi imminenti.

Vieri: «Potrò giudicare Spalletti alla Juventus soltanto quando.». Così l’ex attaccante sul tecnico bianconero, le dichiarazioni. Il delicato momento della Juventus fa discutere molto, soprattutto per le palesi difficoltà evidenziate recentemente in campionato. Attualmente fuori dalla vitale zona Champions League, il club bianconero cerca di ritrovare la rotta per chiudere bene la stagione scendendo in campo. A intervenire sulle complesse dinamiche è stato Christian Vieri. Intervistato in esclusiva dal Corriere della Sera, ha analizzato la situazione, concentrandosi su Luciano Spalletti. L’intervistato ha evidenziato le grandi insidie di un subentro, senza aver potuto pianificare il lavoro estivo o gestire il mercato in piena sinergia con la dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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